2019-12-10T17:24:03+03:00
Общество

Путин признался, что Беслан для него – личная боль на всю жизнь

В этом году исполнилось 15 лет с трагедии, унесшей жизни 186 детей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Террористы трое суток держали заложниковТеррористы трое суток держали заложниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский президент признался, что трагедия в Беслане 15 лет назад стала для него личной трагедией. 1 сентября 2004 года вооруженные боевики захватили школу в Северной Осетии. В зале было 1128 человек, дети, родители, учителя – они собрались на праздник. Но День знаний стал для некоторых из них последним днем жизни. Трое суток заложников держали в здании школы без еды и воды. С террористами пытались вести переговоры, но когда в здании начались взрывы, спецслужбы начали штурмовать школу.

В этом теракте погибли 334 человека, из них 186 детей.

- Беслан боль на всю жизнь и моя личная, - признался Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Владимир Путин говорил, что за годы на посту президента два события были самыми сложными для него - это Беслан и Дубровка.

Беслан. Помни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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