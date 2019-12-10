В Кремле не считают, что газовый спор с Украиной был урегулирован

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-10T18:21:57+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии договоренности по газовому вопросу между представителями России и Украины. Напомним, контракт на поставку и транзит газа истекает в конце 2019 года. Осложняет заключение нового договора сразу несколько вещей: принятие европейских газовых норм в украинском законодательстве, судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также условия, которые выдвинули украинцы.

Газовый контракт обсуждали в ходе двухсторонней встречи в Париже. Но стороны, как сообщил Песков, не смогли договориться.

- Были озвучены подходы сторон. Пока не удалось выйти на окончательную договорённость. Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже, -сообщил представитель Кремля, его слова приводит RT.

В «Газпроме» и «Нафтогазе» продолжат диалог по поводу условий заключения соглашения.

Премьер-министр Украины после саммита сообщил о готовности к "газовой войне с Россией". В Госдуме такие заявления назвали шантажом.

ИСТОЧНИК KP.RU