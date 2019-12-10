2019-12-10T18:21:57+03:00
Политика

В Кремле не считают, что газовый спор с Украиной был урегулирован

Вопрос транзита газа и поставку стороны обсуждали в рамках «нормандского саммита»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Стороны продолжат диалог по газуСтороны продолжат диалог по газуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии договоренности по газовому вопросу между представителями России и Украины. Напомним, контракт на поставку и транзит газа истекает в конце 2019 года. Осложняет заключение нового договора сразу несколько вещей: принятие европейских газовых норм в украинском законодательстве, судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также условия, которые выдвинули украинцы.

Газовый контракт обсуждали в ходе двухсторонней встречи в Париже. Но стороны, как сообщил Песков, не смогли договориться.

- Были озвучены подходы сторон. Пока не удалось выйти на окончательную договорённость. Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже, -сообщил представитель Кремля, его слова приводит RT.

В «Газпроме» и «Нафтогазе» продолжат диалог по поводу условий заключения соглашения.

Премьер-министр Украины после саммита сообщил о готовности к "газовой войне с Россией". В Госдуме такие заявления назвали шантажом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От саммита «сдали нервы»: Зеленский во время переговоров «сорвался» на Лаврова
Президент поддерживает предложение наказывать чиновников за оскорбления граждан
Путин прокомментировал приговоры «за брошенный стаканчик»
В Европарламенте объяснили, зачем его депутат назвал Грету Туберг «агентом России»
Против Порошенко на Украине возбудили дело о госизмене при подписании «минских соглашений»
Путин рассказал, что добровольцы нашли место захоронения его брата
В Госдуме оценили слова о «газовой войне» премьер-министра Украины
«Они бы и ножами, и глазками»: Захарова ответила Зеленскому на «приглашение» для российских журналистов
Путин признался, что Беслан для него – личная боль на всю жизнь
Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл
Приговор педофилам и чиновникам сможет вновь выносить суд присяжных
«Наша гордость»: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о ямальцах - победителях конкурса «Доброволец России»
Минобороны ужесточит правила работы с гостайной