"Мы привыкли к нападкам": Лавров заявил о запуске "Северного потока-2" вопреки санкциям США

СЕГОДНЯ 02:49 2019-12-11T02:49:17+03:00

Глава МИД РФ отметил, что американский конгресс "обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить отношения между Штатами и Россией"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия американского конгресса не остановят ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток".

- Мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток – 2", ни "Турецкий поток" не остановятся, - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что "Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения РФ и США".

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ИСТОЧНИК KP.RU