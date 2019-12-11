Президент Бразилии назвал 16-летнюю Грету Тунберг отродьем

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-11T08:29:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Бразилии Жаир Болсонару довольно грубо высказался в адрес шведской экологической активистки Греты Тунберг.

Накануне в штате Мараньян на северо-востоке южноамериканской страны расстреляли двух лидеров племени гуажажара, и 16-летняя девочка посетовала на то, что коренных жителей региона буквально убивают за их попытки защитить леса Амазонии от незаконной вырубки. Она назвала ситуацию позорной, поскольку весь мир молчит о проблеме.

Болсонару, похоже, ознакомился с речью экоактивистки, вставшей на сторону индейцев, однако она его не впечатлила.

"Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такому отродью, как она", - цитирует портал Globo бразильского президента.

Тунберг уже отреагировала на выступление главы государства, добавив нанесенное им оскорбление в описание своего профиля в Twitter. Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее она поступила точно также со словами президента России Владимира Путина. Тогда на странице подростка появилась фраза "Добрая, но плохо информированная девочка".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU