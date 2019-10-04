2019-10-04T05:45:06+03:00
В мире

Эко-активистка из Швеции Грета Тунберг после слов Путина изменила профиль в Twitter

Теперь описание на странице школьницы гласит: «Добрая, но плохо информированная девочка
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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16-летняя Грета Тунберг стала самым молодым участником Генассамблеи ООН в Нью-Йорке16-летняя Грета Тунберг стала самым молодым участником Генассамблеи ООН в Нью-ЙоркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прославившаяся своим выступлением на Генассамблее в Нью-Йорке юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг сменила описание а своей странице в Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал ее речь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава российского государства сказал, что не разделяет общих восторгов по поводу выступления 16-летней шведки, потому что неправильно использовать детей в своих целях, особенно «если на этом кто-то пытается зарабатывать». Он также отметил, что Грета, несомненно, – «добрая девочка и очень искренняя», но, видимо, ей никто не объяснил, насколько «современный мир сложен и многообразен».

После этого школьница сменила фразу в описании своего профиля. Раньше там стояло высказывание, которым ее охарактеризовал президент США Дональд Трамп: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», теперь же описание гласит: «Добрая, но плохо информированная девочка».

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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