Эко-активистка из Швеции Грета Тунберг после слов Путина изменила профиль в Twitter

СЕГОДНЯ 05:29 2019-10-04T05:45:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Прославившаяся своим выступлением на Генассамблее в Нью-Йорке юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг сменила описание а своей странице в Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал ее речь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава российского государства сказал, что не разделяет общих восторгов по поводу выступления 16-летней шведки, потому что неправильно использовать детей в своих целях, особенно «если на этом кто-то пытается зарабатывать». Он также отметил, что Грета, несомненно, – «добрая девочка и очень искренняя», но, видимо, ей никто не объяснил, насколько «современный мир сложен и многообразен».

После этого школьница сменила фразу в описании своего профиля. Раньше там стояло высказывание, которым ее охарактеризовал президент США Дональд Трамп: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», теперь же описание гласит: «Добрая, но плохо информированная девочка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С трибуны ООН 16-летняя экоактивистка пообещала человечеству «массовое вымирание»

На генассамблее в Нью-Йорке выступила скандальная эко-активистка Грета Тунберг. Российский психолог поставил ей неутешительный диагноз (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU