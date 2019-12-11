2019-12-11T12:50:30+03:00
В мире

"Не мог позволить себе автосервис": Мама Илона Маска показала старое фото сына

На фото 1995 года будущий создатель Tesla возится со сломанным окном в автомобиле
Ася КУЗНЕЦОВА
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24-летний Илон Маск чинит машину/Фото: Twitter @mayemusk24-летний Илон Маск чинит машину/Фото: Twitter @mayemusk
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Мама Илона Маска, Мэй Маск, показала общественности фото 1995 года, на котором будущий глава компании Tesla чинит поломку в автомобиле

- 1995 год. И люди еще говорят, что ты не знаешь ничего о машинах, - подписала снимок Мэй Маск в своём Twitter-аккаунте.

- Я не мог позволить себе автосервис, поэтому чинил практически все с помощью деталей с автосвалки. Забавно, что на снимке я как раз заменяю сломанное окно, - прокомментировал сам Илон Маск пост своей мамы.

В ответ на вопрос пользователях о том, как могло сломаться окно, Маск объяснил, что его кто-то разбил ради кражи радиоприёмника, стоившего 20 долларов.

- Замену стеклу я тоже нашел на автосвалке. Кстати, на автосвалках полно крутых деталей. А чинить и прокачивать машины — весело, - отметил Илон Маск.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что спустя всего двое суток после презентации нового футуристического бронированного электропикапа Cybertruck в Лос-Анджелесе, Tesla получила около 146 тысяч заявок на его покупку.

Также сайт "Комсомольскяа правда" писал о том, что основной проблемой человечества Илон Маск назвал старение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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