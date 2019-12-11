Умерла Елена Лебедева, основатель "Радионяни"

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-11T14:37:18+03:00

Елена Лебедева умерла в возрасте 91 года. Похороны пройдут 14 декабря на Ваганьковском кладбище

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Создатель одной из самых популярных советских радиопрограмм для детей "Радионяня" Елена Лебедева скончалась 10 декабря. Ей был 91 год.

Родственники Елены Лебедевой сообщили РИА Новости, что прощание пройдёт 14 декабря на Ваганьковском кладбище.

"Радионяня" - детская образовательная программа, выходившая в эфир в 1970-х - 1980-х годах на всесоюзном радио. Передача была популярна среди детей младшего школьного возраста. Её авторами были Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов, Ефим Смолин, а её ведущими были участники дуэта "Лившиц и Левенбук" Александр Лившиц и Аркадий Левенбук, а также Николай Литвинов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что из жизни ушёл создатель "Простоквашино" и "Чебурашки" Эдуард Успенский.

Также на сайте писали о смерти одного из главных российских композиторов детских песен Владимира Шаинского в возрасте 92 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU