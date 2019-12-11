СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-11T16:56:54+03:00

Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов и кальянов в общественных местах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В среду, 11 декабря, Госдума одобрила законопроект, который приравнивает электронные курительные изделия и кальяны к обычным табачным.

Документ, подготовлен группой парламентариев под руководством Валерием Рязанского. Он вводит запрет на курение электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, а также продажу их несовершеннолетним.

В пояснительной записке указано, что разработка документа «обусловлена ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодежи».

Инициаторы утверждают, что «независимо от применяемых при производстве табачной продукции технологий (…) они однозначно относятся к вредной и опасной продукции».

По словам замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль «ни один из симуляторов курения» не может уменьшать риск болезней, связанных с табаком, «а значит, и ограничения для них должны быть такие же».

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2017 году. В июне этого года Комиссия правительства России по законодательной деятельности поддержала закон о распространении антитабачных мер на кальяны. Документ запрещает курить кальяны, а также вейпы в заведениях общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU