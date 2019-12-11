В Польше подготовились к приостановке транзита российского газа через Украину

СЕГОДНЯ 20:55 2019-12-11T20:55:01+03:00

В Польше сообщили о готовности к приостановке транзита российского газа через Украину Фото: REUTERS

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Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европейский Союз через Украину из-за окончания транзитного контракта с 1 января 2020 года. Об этом сообщили в нефтегазовой компании PGNIG.

«В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов», - сказано в заявление нефтегазовой компании.

Напомним, вопрос с продлением договора о транзите российского газа обсуждался в рамках «нормандского саммита» 9 декабря в Париже. После встречи в Кремле сообщили об отсутствии договоренности по газовому вопросу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности Киева к «газовой войне».

Заключение нового договора или продление действующего осложняет сразу несколько обстоятельств: судебные тяжбы между «Нафтогазом» и «Газпромом», принятие европейских газовых норм в законодательстве Украины, а также условия, которые выдвинул Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU