Словакия готовится к приостановке транзита газа через Украину

СЕГОДНЯ 21:55 2019-12-11T21:55:02+03:00

Глава Минэкономики страны заявил, что министерство примет все меры, которые готовили последние 10 лет

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На данный момент вполне вероятно прекращение транзита российского газа через Украину из-за окончания транзитного контракта с 1 января 2020 года, поэтому Словакия должна к этому готовиться. Такое заявление сделал министр экономики страны Петер Жига

«В данный момент, я вижу, так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили», - сказал министр после заседания правительства.

Жига сообщил, что Минэкономики страны проведет в специальную встречу по поводу запасов сырья. По его словам, необходимо «обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии».

Ранее в Польше заявили о том, что подготовились к такому сценарию. Вопрос заключения нового договора о транзите российского газа или продления действующего обсуждался в рамках встречи «нормандской четверки» 9 декабря в Париже, но стороны так и не пришли к договоренности по газовому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU