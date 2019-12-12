2019-12-12T09:14:13+03:00
В мире

Бывший адвокат Трампа просит выпустить его из тюрьмы

Майкл Коэн согласен на сокращение срока заключения, перевод под домашний арест и общественные работы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Юрист Майкл КоэнЮрист Майкл КоэнФото: REUTERS
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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн обратился в нью-йоркский суд с просьбой смягчить ему наказание, которое составляет три года тюремного заключения. Об этом сообщил представитель интересов юриста Ленни Дэвис.

По его словам, Коэн согласен не только на сокращение срока лишения свободы до одного года, но и на перевод под домашний арест. Вариант с выполнением общественно полезных работ адвоката тоже устраивает.

В своем ходатайстве он просит суд принять во внимание полное сотрудничество со следствием, передает телеканал CNBC.

Напомним, что Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы за нарушение избирательного законодательства. Юрист признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая неуплату налогов и участие в мошеннических схемах, но переложил часть ответственности на Трампа.

Сайт kp.ru писал, что, по словам адвоката, экс-клиент в 2016 году поручил ему заплатить за молчание двум женщинам, распространявшим слухи об интимной связи с кандидатом в президенты. Сам глава государства обвинения отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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