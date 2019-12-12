Россияне назвали идеальную продолжительность выходных в Новый год
Большинство россиян (47,5%) считают идеальной продолжительностью новогодних выходных один-три дня. Чуть меньше опрошенных (38,7%) заявили, что им достаточно отдохнуть от четырех до семи дней. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.
Аналитики выяснили, что 7,5% жителей страны готовы вовсе не отдыхать в праздники после Нового года, а вот 6,3% респондентов, наоборот, хотят больше выходных. Их бы устроили каникулы продолжительностью от восьми до десяти дней, передает телеканал RT.
Новогодние праздники в 2020 году длятся восемь дней
Именно столько россияне и будут отдыхать в 2020 году. Сайт kp.ru писал, что выходные продлятся с 1 по 8 января. Идти на работу нужно будет лишь 9 числа. 33,5% опрошенных заявили, что их устраивает такой расклад, а вот четверть респондентов хотели бы растянуть праздник еще немного.
Еще треть россиян заявили, что и так постоянно отдыхают, а 41% участников исследования все равно, сколько будут длиться каникулы.
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ИСТОЧНИК KP.RU