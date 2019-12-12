В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-12T14:00:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Высылка двух сотрудников посольства Германии из России является вынужденной мерой, принятой в ответ на аналогичные действия властей ФРГ. В Москве надеются, что ситуация не окажет негативного влияния на конструктивный диалог с Берлином. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата", - сказал представитель Кремля.

Он также напомнил официальную позицию МИД РФ по этому вопросу, согласно которой решение ФРГ абсолютно безосновательно.

Напомним, что Германия выслала двух российских дипломатов из страны за "недостаточное" содействие в расследовании убийства грузинского боевика в Берлине. Сайт kp.ru писал, что ответ Москвы последовал в четверг, 12 декабря. Наша страна также объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747805" frameborder="0"></iframe> Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России.

ИСТОЧНИК KP.RU