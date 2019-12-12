Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Однако другие пассажиры не должны видеть сам процесс потребления табака
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Государственная дума разрешила устанавливать комнаты для курения в транзитных зонах аэропортов и местах нахождения пассажиров после досмотра. Соответствующий законопроект был принят в третьем, окончательном чтении в четверг.
Комнаты обязательно должны быть непрозрачными, чтобы другие пассажиры не могли наблюдать сам процесс курения. Также их необходимо снабдить системами вентиляции. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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ИСТОЧНИК KP.RU