2019-12-12T14:22:11+03:00
Общество

Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов

Однако другие пассажиры не должны видеть сам процесс потребления табака
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Государственная дума разрешила устанавливать комнаты для курения в транзитных зонах аэропортов и местах нахождения пассажиров после досмотра. Соответствующий законопроект был принят в третьем, окончательном чтении в четверг.

Комнаты обязательно должны быть непрозрачными, чтобы другие пассажиры не могли наблюдать сам процесс курения. Также их необходимо снабдить системами вентиляции. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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