Журналист Михаил Виноградов умер после того, как "скорая" остановила кровотечение курицей
В четверг, 12 декабря, в Москве в возрасте 42 лет умер Михаил Виноградов, заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва».
Перед смертью журналист написал сообщение на своей странице в Facebook о том, что фельдшеры из скорой помощи пытались остановить открывшиеся кровотечение холодной курицей.
«Сижу на кухне (…) Вдруг! Раз! как плеснет горячим по ляжкам! (…) Бегом в ванную, а из меня кровь хлещет, как у Тарантино клюквенный соус. (…) Приехали два фельдшера (…) В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: вот это держите час», - написал журналист в соцсети.
По словам Михаила Виноградова, он думал, что у него разрыв артерии, но врачи сказали, что это крупный сосуд и «дырка уже сама закрывается».
В Следственном комитете сообщили, что по факту смерти журналист завели уголовное дело и устанавливают обстоятельств произошедшего.
Михаил Виноградов окончил Московский государственный университет по специальности «преподаватель истории». За время своей карьеры он работал в таких изданиях, как «Взгляд», «Известия», «Профиль», «Труд», «Совершенно секретно».
ИСТОЧНИК KP.RU