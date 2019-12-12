2019-12-12T16:25:18+03:00
Общество

Журналист Михаил Виноградов умер после того, как "скорая" остановила кровотечение курицей

Следователи проверят обстоятельства смерти корреспондента
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
По словам Михаила Виноградова, он думал, что у него разрыв артерииПо словам Михаила Виноградова, он думал, что у него разрыв артерииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В четверг, 12 декабря, в Москве в возрасте 42 лет умер Михаил Виноградов, заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва».

Перед смертью журналист написал сообщение на своей странице в Facebook о том, что фельдшеры из скорой помощи пытались остановить открывшиеся кровотечение холодной курицей.

«Сижу на кухне (…) Вдруг! Раз! как плеснет горячим по ляжкам! (…) Бегом в ванную, а из меня кровь хлещет, как у Тарантино клюквенный соус. (…) Приехали два фельдшера (…) В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: вот это держите час», - написал журналист в соцсети.

По словам Михаила Виноградова, он думал, что у него разрыв артерии, но врачи сказали, что это крупный сосуд и «дырка уже сама закрывается».

В Следственном комитете сообщили, что по факту смерти журналист завели уголовное дело и устанавливают обстоятельств произошедшего.

Михаил Виноградов окончил Московский государственный университет по специальности «преподаватель истории». За время своей карьеры он работал в таких изданиях, как «Взгляд», «Известия», «Профиль», «Труд», «Совершенно секретно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд признал законным изъятие имущества 484 миллионов рублей экс-полковника Захарченко
На Украине задержали предполагаемых убийц журналиста Шеремета
В Петрозаводске модернизируют аэропорт
Журналист Михаил Виноградов умер после того, как "скорая" остановила кровотечение курицей
Россию накроет «волна холода»
Военный эксперт объяснил, в чем заключается мощь российского флота
МРОТ увеличен до 12 130 рублей
Вайнштейн заключил сделку на 25 млн долларов со своими жертвами
Госдума одобрила закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков
Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную статую Рамзеса II нашли в Египте