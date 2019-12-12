Журналист Михаил Виноградов умер после того, как "скорая" остановила кровотечение курицей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-12T16:25:18+03:00

По словам Михаила Виноградова, он думал, что у него разрыв артерии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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В четверг, 12 декабря, в Москве в возрасте 42 лет умер Михаил Виноградов, заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва».

Перед смертью журналист написал сообщение на своей странице в Facebook о том, что фельдшеры из скорой помощи пытались остановить открывшиеся кровотечение холодной курицей.

«Сижу на кухне (…) Вдруг! Раз! как плеснет горячим по ляжкам! (…) Бегом в ванную, а из меня кровь хлещет, как у Тарантино клюквенный соус. (…) Приехали два фельдшера (…) В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: вот это держите час», - написал журналист в соцсети.

По словам Михаила Виноградова, он думал, что у него разрыв артерии, но врачи сказали, что это крупный сосуд и «дырка уже сама закрывается».

В Следственном комитете сообщили, что по факту смерти журналист завели уголовное дело и устанавливают обстоятельств произошедшего.

Михаил Виноградов окончил Московский государственный университет по специальности «преподаватель истории». За время своей карьеры он работал в таких изданиях, как «Взгляд», «Известия», «Профиль», «Труд», «Совершенно секретно».

ИСТОЧНИК KP.RU