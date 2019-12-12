Михаил Виноградов получил направление на госпитализацию, но за день до смерти не пришел в больницу

СЕГОДНЯ 20:44 2019-12-12T20:57:44+03:00

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Департамент здравоохранения города Москвы сообщил, что по факту смерти заместителя редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Журналист умер в возрасте 42 лет. Незадолго до своей смерти он написал сообщение на своей странице в Facebook о том, что врачи скорой помощи пытались остановить его кровотечение холодной курицей. «Фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: вот это держите час», - написал журналист в соцсети.

На официальном сайте Департамента здравоохранения сообщили, что ранее корреспондент был оперирован после воспаления мягких тканей на месте «множественных инъекций неизвестных веществ». 9 декабря он вызвал скорую из-за открывшегося кровотечения. Фельдшер наложил асептическую повязку на область послеоперационной раны и рекомендовал приложить к повязке что-то холодное, «что является нормой в подобных ситуациях».

«В связи с удовлетворительным состоянием пациента на момент нахождения бригады в квартире было рекомендовано посещение хирурга в поликлинике», - говорится в заявлении департамента.

Сообщается, что на момент осмотра хирургом признаков кровотечения у журналиста не было, но Виноградов получил направление на госпитализацию, однако не пришел в больницу. На следующий день, 11 декабря, бригада скорой помощи госпитализировала его из-за нагноения в области послеоперационной раны.

В сообщении указывается, что журналист умер после массивного кровотечения, , «несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия». Однако в департаменте подчеркивают, что точная причина смерти будет установлена только после вскрытия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Следственном комитете сообщили, что по факту смерти Виноградова заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU