Суд признал законным изъятие имущества 484 миллионов рублей экс-полковника Захарченко

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-12T17:05:25+03:00

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Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции об обращении в доход государства имущества и активов в размере 484 миллионов рублей, принадлежавших бывшему заместителю начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрию Захарченко.

«Решение Никулинского суда Москвы от 5 апреля 2019 года оставить без изменений, апелляционные жалобы, поданные на решение - без удовлетворения», - передает «Интерфакс» решение Мосгорсуда.

Напомним, бывший полковник признан виновным в получении взяток в размере 33 миллиона рублей. В его квартире и в квартире его сестры обнаружили почти 9 миллиардов рублей в разной валюте. Он был оштрафован на 118 миллионов рублей и получил 13 лет колонии. Однако в октябре Мосгорсуд смягчил приговор, исключив из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору». Теперь Захаренко предстоит провести в колонии на полгода меньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714058" frameborder="0"></iframe> Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима.Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках

ИСТОЧНИК KP.RU