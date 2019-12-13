2019-12-13T00:16:46+03:00
Политика

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией по облигациям

С учетом процентов российская сторона хочет взыскать с украинских властей 4,5 миллиарда долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дело о долге по еврооблигациям длится с 2015 годаДело о долге по еврооблигациям длится с 2015 годаФото: REUTERS
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Завершились слушания по долгу Украины перед Россией. Дело рассматривал Верховный суд Великобритании. Как сообщает РИА Новости, слушания продолжались четыре дня и завершились 12 декабря.

Решение судья объявит позже, точной даты пока не известно.

Сроков вынесения решения судьи не называют", — сказал РИА Новости юрист, представляющий в суде интересы России.

Долг Украины перед Россией составляет 4,5 миллиарда долларов. Это 3 миллиарда долларов основного долга плюс проценты. Дело о долге длится с 2015 года. Российская сторона приобрела у Украины еврооблигации в 2013 году. В Минфине России сообщили, что после трех платежей в счет начисленных процентов Украина не осуществила платеж по погашению основной суммы долга. Несмотря на то, что украинцам предлагали реструктуризацию долга, они предпочли просто отказаться от выплат. Чтобы вернуть деньги представителям России пришлось обращаться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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