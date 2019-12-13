2019-12-13T05:09:40+03:00
В мире

Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем

В США снизят пошлины на китайские товары, а КНР в ответ закупит больше американской сельхозтехники
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп написал в твиттер, что США близки к заключению сделкиДональд Трамп написал в твиттер, что США близки к заключению сделкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, решение принято и стороны уже обговорили условия, однако, документа, который бы лидеры стран подписали, пока нет. Если переговоры между США и Китаем до 15 декабря не увенчались бы успехом, то произошло бы запланированное повышение американских тарифов на 160 миллиардов долларов на потребительские товары из азиатской страны.

Сделка накладывает обязательства на обе стороны. Так, в Китае должны закупить больше американской сельхозтехники. Американцы снизят пошлины на китайские товары.

Трамп подтвердил эту информацию в твиттере, написав, что США близки к заключению "большой торговой сделки".

- Мировые акции достигли рекордно высокого уровня, а доходность облигаций выросла на фоне оптимизма по поводу заключения торгового соглашения, - сообщают в издании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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