2019-12-13T17:45:43+03:00
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Глава МИД Украины Арсен Аваков заявил, что президент якобы весь "нормандский саммит" троллил российского министра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мария Захарова. Фото: Сергей Мальгавко ТАССМария Захарова. Фото: Сергей Мальгавко ТАСС
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".

Такую информацию телеведущему передал руководитель украинского внешнеполитического ведомства Арсен Аваков. По его словам, Зеленский буквально весь "нормандский саммит" в Париже "троллил" российского дипломата, и якобы из-за этого он потом не появился на итоговой пресс-конференции.

Захарова же назвала настоящую причину отсутствия министра.

Захарова высмеяла заявление о том, что Зеленский довел Лаврова

Захарова высмеяла заявление о том, что Зеленский довел Лаврова

"В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего каления", из-за чего его даже не было на пресс-конференции», Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон". - написала представитель ведомства в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что поводом для срыва Зеленского, по словам Авакова, стало обсуждение ситуации в Донбассе. Он якобы закричал на Лаврова и сказал ему не делать вид, будто всё знает.

Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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