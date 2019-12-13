2019-12-13T23:46:39+03:00
Общество

В Грузии подсчитали убытки из-за отмены авиасообщения с Россией

Глава местного Нацбанка заявил об обесценивании лари на фоне обострений отношений с РФ
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Грузии подсчитали убытки из-за отмены авиасообщения с РоссиейВ Грузии подсчитали убытки из-за отмены авиасообщения с РоссиейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Грузии подсчитали убытки, к которым привело обострение отношений с Россией, а именно из-за отмены авиасообщения между странами. По словам главы Нацбанка Кобы Гвенатадзе, на фоне сложившейся ситуации произошло обесценивание лари, а грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов.

- Соответственно, еще до сокращения валютного потока на рынке сократилась подача иностранной валюты, а спрос вырос, что вызвало быстрое падение курса намного раньше, чем начали сокращаться доходы от туризма, - цитирует Гвенатадзе местное издание Sputnik Грузия.

Он также уточнил, что падение курса местной валюты спровоцировало рост инфляции. По его словам, в ноябре этот показатель составил семь процентов вместо прогнозируемых трех.

Сайт kp.ru писал, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено с 8 июля на фоне обострения политической ситуации и русофобских настроений в Тбилиси. Потери наших авиакомпаний от прекращения полетов оцениваются примерно в три миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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