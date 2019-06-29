Путина попросили возобновить авиасообщение с Грузией

Оказывается, в нашей стране есть такая форма организации грузинской диаспоры, как Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России. А у нее существует аж целый президент - Георгий Гивиевич Цурцумия. Вы знали? Я – нет. Не случалось как-то.

Это организация никак не проявила себя, когда Грузия устроила ночной обстрел в августе 2008-го спящего Цхинвала. Эта организация была не видна и не слышна, когда президент Грузии публично назвала Россию врагом, а в столице Тбилиси антироссийская истерия дошла до штурма здания парламента. Эта структура ничем не проявляла в десятках других случаев проявления русофобства грузинскими политиками и общественными деятелями. Наверное, терпела. Но вот президент России своим Указом предупредил о прекращении прямого авиасообщения между РФ и Грузией и рекомендовал турагентствам прекратить отправлять российских граждан на отдых в Сакартвело. И тут, то ли терпение кончилось, то ли еще по какой причине, но диаспора «проснулась», а ее президент Георгий Цурцумия написал открытое письмо президенту России, озаботившись состоянием братсконародных отношений и дружбы между нашими странами:

- Среди грузин, живущих в России, не популярны радикальные настроения, мы хотим мира и дружбы между народами наших стран. К сожалению, политические провокации привели к обострению межгосударственной риторики. Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики. Опасения и в этот раз оказались небеспочвенными: Россия ответила на провокации в Тбилиси запретом авиаперевозок в Грузию, - пишет он в своем обращении, а далее выражает свои опасения. - Власти России руководствуются благими намерениями, и понятно стремление Москвы защитить граждан России от возможных беспорядков в Грузии. Однако отдельные чиновники, журналисты, общественные деятели могут решить, что это санкция на шельмование грузин — этого мы действительно очень опасаемся. Подобные действия власти могут стать сигналом для шовинистических сил, нерадивых бюрократов и просто провокаторов, чтобы начать преследование выходцев из Грузии.

- Господин Президент, Вы не раз говорили, что санкции — не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ, - обращается президент диаспоры к Путину и просит. - Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными.

А еще резюмирует: «Уверен, что руководствам России и Грузии необходимо, наконец, сесть за стол переговоров и найти выход из скопившихся за эти годы проблем».

Читаешь, слеза наворачивается и на грудь с носа капает: столько заботы о людях, столько добра в обращении. Но удивительно одно – а где они были раньше? Где, собственно, хоть одно слово осуждения того шабаша, который устроили неделю назад в Тбилиси? Ах, оно есть, но в очень мягкой и завуалированной форме: «Политические провокации». Слышали, не раз, мол, народ хороший, а плохие – это провокаторы. А их откуда-то из привезли? А почему хороший народ с ними не разобрался? Почему не сказал свое решительное «нет»?

А вы, собственно, в курсе, господа из диаспоры, что это президент Грузии назвала Россию врагом? Провокаторша? Может, хоть слово осуждения ее за такие языковые вольности? Может, к ней обращение напишете, чтобы она извинилась, причем, так же публично, как клеила ярлыки. Или еще какое обращение, но к ней? Что вы сразу к Путину: Владимир Владимирович, отмени Указ.

Может, уважаемые руководители Федеральной Грузинской национально-культурной автономия в России обратятся за разъяснениями в МИД Грузии с вопросом, почему замглавы МИД Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности гражданам РФ во время пребывания в Грузии? Отговорившись, что они, мол, и так уже есть, поскольку на русских туристов не нападают.

Хорошие слова, добрые, но удивительные люди. Пора, мол сесть за стол переговоров. А разве не это попытался сделать депутат Госдумы Гаврилов. Не просто сам сесть за этот стол. Его просто усадили за него, а потом выкинули.

А какой трогательный пассаж про санкции, которые тяжким бременем ложатся на простой народ. Грузинской диаспоре невдомек, что официальный Тбилиси с пеной у рта требует усиливать санкции против России и с радостью присоединяется к любому антироссийскому выступлению? Или она разделяет эту политику Грузии и тоже считает РФ «агрессором и оккупантом»? Тогда, спрашивается, добрые люди, а что вы тут в таком случае делаете?

Ей-ей, господа, вы сначала спросите не Москву, вы Тбилиси спросите. Вот как получите ответ оттуда, может, самим станет более ясно, кого к чему призывать.