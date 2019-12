Despacito стал самым популярным клипом десятилетия

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-14T13:32:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Клип на песню Despacito стал самым популярным музыкальным роликом десятилетия, набрав более 6,5 млрд просмотров на YouTube. Композицию исполнил Луис Фонси при участии рэпера Daddy Yankee.

Топ-10 самых популярных клипов был составлен по количеству просмотров с начала 2010 по конец 2019 года. Второе место заняло видео на песню Эда Ширана Shape of You с 4,5 млрд просмотров, а третье - ролик к треку See You Again рэпера Виз Калифа с 4,3 млрд просмотров, сказано в предоставленном Forbes рейтинге.

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee .

Оставшиеся семь мест лучших клипов уходящего десятилетия заняли Uptown Funk Марка Ронсона, Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY (Пак Чэ Сан), песня Sorry Джастина Бибера, Sugar коллектива Maroon 5, Roar американской певицы Кэти Перри, Counting Stars группы OneRepublic и ещё одна песня Эда Ширана Thinking Out Loud.

Ed Sheeran - Shape of You.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эд Ширан признан лучшим исполнителем Великобритании за последние десять лет. Его альбомы выходили рекордными тиражами, его песни продержались в топе хит-парадов рекордное количество недель, а его песня стала также лучшей песней в Британии за те же десять лет.

Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack .

ИСТОЧНИК KP.RU