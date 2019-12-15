В США вводят санкции против ключевого ядерного объекта Ирана

СЕГОДНЯ 00:41 2019-12-15T00:41:18+03:00

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Власти США вводят санкции в отношении иранского ядерного объекта «Фордо». В рамках ядерной сделки были достигнуты соглашения, согласно которым «Фордо» не попадает под американские санкции. Иранцы пообещали не перепрофилировать центр, однако 7 ноября Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что на подземном ядерном объекте начались работы по обогащению урана.

ИСТОЧНИК KP.RU