В Венесуэле оппозиция планировала устроить теракт 15 декабря

СЕГОДНЯ 03:01 2019-12-15T03:10:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Венесуэлы сообщили о сорванном теракте, который планировали устроить представители оппозиции 15 декабря. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил на пресс-конференции, транслировавшейся на центральных каналах страны, что все участники сговора будут найдены и понесут ответственность. С его слов, деньги на осуществление своего плана оппозиционеры получили из Колумбии.

- Леопольдо Лопес (лидер оппозиционной партии «Народная воля») поручил Хуану Гуайдо и депутату Янет Фермин осуществить атаки на два военных подразделения: штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре и командование 53-го подразделения Национальной гвардии, - приводит слова венесуэльского министра ТАСС.

В январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Он заручился поддержкой США. Начались стычки между сторонниками и противниками Гуайдо перешли в стадию. В марте неизвестные совершили нападение на гидроэлектростанцию - страна на несколько суток оказалась без света. Энергосистема Венесуэлы регулярно подвергается также кибератакам.

ИСТОЧНИК KP.RU