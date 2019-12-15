Reuters: В Бейруте протестующие пытались прорваться в парламент, пострадали 50 человек

СЕГОДНЯ 05:08 2019-12-15T05:15:50+03:00

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В субботу 14 декабря активисты в Бейруте попытались прорваться в здание парламента. Как сообщает Reuters, в ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты начали бросать в полицию камни, толпы пыталась сломать стальные барьеры, установленные офицерами у входа в здание.

По данным Гражданской обороны Ливана помощь медиков понадобилась 54 людям. Еще 20 пострадавших - сотрудники полиции, об этом сообщили Силы внутренней самообороны.

Беспорядки в стране начались в октябре 2019 года. Народ вышел на улицы, требуя отставки правительства. Люди недовольны уровнем жизни, новыми налоговыми планами властей. Частично демонстрантам удалось добиться своего - премьер-министр страны объявил о своей отставке, однако, митинги продолжились. Для контроля за ситуацией власти стягивают в Бейрут дополнительные войска.

ИСТОЧНИК KP.RU