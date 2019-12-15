2019-12-15T09:50:40+03:00
В мире

Китай отложил запланированное повышение пошлин на товары из США

Решение принято в рамках договорённостей между Пекином и Вашингтоном
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китай отложил запланированное повышение пошлин на товары из СШАКитай отложил запланированное повышение пошлин на товары из СШАФото: REUTERS
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Пекин принял решение временно отложить запланированное на 15 декабря введение дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на импорт товаров из Соединённых Штатов. Об этом сообщили в комитете по тарифам и сборам при Госсовете Китае.

«Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение не вводить дополнительные пошлины 10% и 5% на часть американского импорта, а также продлевает приостановку введения дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США», - говорится в заявлении ведомства.

В комитете отметили, что решение принято в рамках договорённостей, достигнутых на консультациях между Пекином и Вашингтоном.

Ведомство сообщило о планах Китая продолжить работу с Соединенными Штатами и выразили надежду на то, что стороны смогут урегулировать существующие проблемы и продолжат работу по освобождению от пошлин новых видов товаров.

Напомним, 13 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о том, что Вашингтон не собирается вводить новые пошлины на товары из Китая и рассказал о торговом перемирие после подписания соглашения в рамках первой фазы сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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