Песков: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-15T15:54:31+03:00

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Россия подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и укажет на то, что решение Всемирного антидопингового агентства о недопуске наших флага и гимна на международные соревнования противоречит Олимпийской хартии Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, принятое WADA решение "неприемлемо" и "политизировано", именно поэтому власти используют предусмотренные законом методы апелляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU