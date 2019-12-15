Песков: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Россия будет жаловаться в Спортивный арбитражный суд
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Россия подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и укажет на то, что решение Всемирного антидопингового агентства о недопуске наших флага и гимна на международные соревнования противоречит Олимпийской хартии Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, принятое WADA решение "неприемлемо" и "политизировано", именно поэтому власти используют предусмотренные законом методы апелляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU