2019-12-15T17:32:43+03:00
Общество

Названы самые худшие пароли 2019 года

Эти комбинации букв и цифр используют очень часто, а потому аккаунты легко взломать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Независимые исследователи составили список самых популярных в мире паролей 2019 года. Эти комбинации букв и цифр наиболее часто используют для защиты данных, а потому хакерам очень легко взломать такие аккаунты.

Список был сформирован на основе баз, оказавшихся в интернете из-за взломов и утечек информации. В исследовании участвовали свыше 500 миллионов кодовых вариаций. Результаты приводятся в блоге менеджера паролей NordPass.

Так, несмотря на популяризацию цифровых технологий, миллионы людей до сих пор используют комбинацию “12345” для защиты персональных данных. Чуть менее востребованы пароли "111111" и "123321".

Кроме того, популярны женские имена (Николь, Джессика, Ханна), комбинации букв, образующих горизонтальную или вертикальную линию на клавиатуре (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx) и просто слово ”пароль". Последним вариантом до сих пользуются 830 846 человек.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названы самые худшие пароли 2019 года
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