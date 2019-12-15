Илон Маск пришел в восторг от милого бэби-Йоды
Американский предприниматель Илон Маск строит ракеты, проектирует автомобили будущего и успевает следить за всеми трендами. Так, например, мимо него не прошла премьера сериала "Мандалорец", снятого по мотивам популярной саги "Звездные войны".
Инженера привел в восторг один из персонажей телешоу - глазастый, ушастый и очень милый зеленый "человечек". Сайт kp.ru писал, что пользователи социальных сетей уже окрестили его бэби-Йода, хотя до сих пор непонятно имеет ли это существо к великому магистру ордена джедаев. Интернет заполнили различные мэмы с изображением малыша и небольшие видео, рвущие рекорды мимишности.
"Бэби-Йода!", - написал Маск у себя в Twitter, дополнив надпись эмодзи-сердечками и смешной картинкой.
Маск не смог пройти мимо трогательного мэма
На изображении главный герой сериала - охотник за головами, довольно трогательно демонстрирует свою привязанность мини-Йоде.
— Закрой глаза, бро.
— Хорошо, бро.
— Что ты видишь бро?
— Ничего, бро.
— Это моя жизнь без тебя, бро.
Маленький Йода.Помните магистра Йоду из «Звёздных войн»? Мы привыкли видеть его 900-летним. А каким он был в детстве? Как оказалось, таким милым, что кто-то даже готов умереть за него
ИСТОЧНИК KP.RU