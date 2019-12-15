2019-12-15T17:59:57+03:00
В мире

Илон Маск пришел в восторг от милого бэби-Йоды

В фанклубе персонажа из сериала "Мандалорец" ожидается пополнение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бэби-Йода очень напоминает великого магистраБэби-Йода очень напоминает великого магистраФото: кадр из фильма
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Американский предприниматель Илон Маск строит ракеты, проектирует автомобили будущего и успевает следить за всеми трендами. Так, например, мимо него не прошла премьера сериала "Мандалорец", снятого по мотивам популярной саги "Звездные войны".

Инженера привел в восторг один из персонажей телешоу - глазастый, ушастый и очень милый зеленый "человечек". Сайт kp.ru писал, что пользователи социальных сетей уже окрестили его бэби-Йода, хотя до сих пор непонятно имеет ли это существо к великому магистру ордена джедаев. Интернет заполнили различные мэмы с изображением малыша и небольшие видео, рвущие рекорды мимишности.

"Бэби-Йода!", - написал Маск у себя в Twitter, дополнив надпись эмодзи-сердечками и смешной картинкой.

Маск не смог пройти мимо трогательного мэма

Маск не смог пройти мимо трогательного мэма

На изображении главный герой сериала - охотник за головами, довольно трогательно демонстрирует свою привязанность мини-Йоде.

— Закрой глаза, бро.

— Хорошо, бро.

— Что ты видишь бро?

— Ничего, бро.

— Это моя жизнь без тебя, бро.

Маленький Йода.Помните магистра Йоду из «Звёздных войн»? Мы привыкли видеть его 900-летним. А каким он был в детстве? Как оказалось, таким милым, что кто-то даже готов умереть за него

ИСТОЧНИК KP.RU

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