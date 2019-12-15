США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-15T19:59:27+03:00

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Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже. Согласно данным газеты The New York Times, китайские дипломаты пытались проникнуть на территорию американской военной базы в городе Норфолк штата Вирджиния. Информацию подтвердили шесть источников.

Они рассказали, что причиной высылки стал инцидент, который произошел еще в конце сентября. Двое китайских дипломатов вместе с женами подъехали на машинах к шлагбауму режимного объекта, где находится штаб подготовки спецопераций ВС США. Охрана разрешила им заехать на территорию базы, чтобы развернуться, но сотрудники посольства якобы не стали останавливаться и замедлили ход, лишь когда им перекрыли путь пожарными машинами.

Сами дипломаты потом заявили, что просто заблудились, а инструкции военных не поняли из-за языкового барьера. Источники газеты считают, что целью иностранцев было проверить надежность охраны объекта. Более того, один из участников скандала якобы является сотрудником китайских спецслужб.

Издание подчеркивает, что США не высылали дипломатов КНР за шпионаж уже более 30 лет. Однако за последнее время Вашингтон не раз обвинял Пекин в использовании недобросовестных методов конкурентной борьбы и слежке. Сайт kp.ru писал, что один из бывших сотрудников Пентагона даже признался в работе на Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU