Бывший сотрудник Пентагона признался в шпионаже на Китай
Бывший сотрудник разведывательного управления Минобороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал себя виновным в шпионской деятельности в пользу Китая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американский Минюст.
Подозреваемого в июне прошлого года задержали в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон), откуда тот собирался вылететь в Поднебесную. По версии следствия, Хансен за вознаграждение в «сотни тысяч долларов» передавал КНР военные секреты Пентагона. Экс-разведчику предъявлены обвинения по 15 пунктам.
К слову, как ранее писал сайт kp.ru, ФБР и ЦРУ обвиняют КНР в активной шпионской деятельности на территории США. Якобы китайские агенты повсеместно внедряются в университеты и компании, а также распространяют смартфоны, компьютерные программы и оборудование своего производства среди американцев, дабы добыть секретную информацию. Китайских «шпионов» обнаруживали даже в ФБР и госдепартаменте.
ИСТОЧНИК KP.RU