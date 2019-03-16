2019-03-16T06:24:43+03:00
В мире

Бывший сотрудник Пентагона признался в шпионаже на Китай

По версии обвинения, экс-разведчик за вознаграждение в «сотни тысяч долларов» передавал КНР военные секреты США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший сотрудник военной разведки США признался в шпионской деятельности в пользу КитаяБывший сотрудник военной разведки США признался в шпионской деятельности в пользу КитаяФото: REUTERS
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Бывший сотрудник разведывательного управления Минобороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал себя виновным в шпионской деятельности в пользу Китая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американский Минюст.

Подозреваемого в июне прошлого года задержали в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон), откуда тот собирался вылететь в Поднебесную. По версии следствия, Хансен за вознаграждение в «сотни тысяч долларов» передавал КНР военные секреты Пентагона. Экс-разведчику предъявлены обвинения по 15 пунктам.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, ФБР и ЦРУ обвиняют КНР в активной шпионской деятельности на территории США. Якобы китайские агенты повсеместно внедряются в университеты и компании, а также распространяют смартфоны, компьютерные программы и оборудование своего производства среди американцев, дабы добыть секретную информацию. Китайских «шпионов» обнаруживали даже в ФБР и госдепартаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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