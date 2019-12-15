2019-12-15T23:50:50+03:00
Общество

Оператор "Северного потока-2" запросил у Германии разрешение на прокладку труб

Они будут проходить у берегов ФРГ
Мария ИГНАТЬЕВА
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Оператор "Северного потока-2" запросил у Германии разрешение на прокладку трубОператор "Северного потока-2" запросил у Германии разрешение на прокладку трубФото: REUTERS
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Компания Nord stream 2, которая занимается реализацией проекта "Северный поток-2"? запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода у берегов ФРГ. Эти работы будут проводится зимой и весной 2020 года.

Запрос компании рассмотрят в понедельник, 16 декабря. Однако, как сообщает агенство DPA, ссылаясь на свои источники, ожидать решения в тот же день не стоит.

Сайт kp.ru писал, что в начале октября было проложено 83% от общей протяженности газопровода. Из них 2042 километра проходят по дну Балтийского моря. Всего же будет построено две нитки мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Итоговая стоимость проекта составит 9,5 млрд долларов.

Тем временем, Украина и Соединенные Штаты все еще пытаются помешать введению "Северного потока-2" в эксплуатацию, поскольку он якобы угрожает нацбезопасности европейских стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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