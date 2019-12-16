Трампу разрешат вызвать сына Байдена для дачи показаний

СЕГОДНЯ 00:28 2019-12-16T00:28:09+03:00

В Сенате заявили, что у американского президента будет возможность "защищаться"

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Сенатор Тед Круз, республиканец от штата Техас заявил, что президенту США Дональду Трампу разрешат вызвать сына бывшего вице-президента страны Хантера Байдена для дачи показаний. Он также выразил уверенность, что американскому лидеру позволят вызвать и любых других свидетелей в рамках процедуры импичмента.

- Мы стали свидетелями однобокого показательного суда в Палате представителей. Они не позволили Белому дому устроить перекрестный допрос свидетелей, не разрешили республиканскому меньшинству вызвать своих свидетелей. В Сенате, я убежден, все будет обстоять гораздо лучше, - заявил в эфире телеканала ABC сенатор.

Он отметил, что Трампу "разрешат защищаться. По его словам, после того, как сенаторы выслушают всех свидетелей от всех сторон и выполнят все процедуры в рамках импичмента, "показательное шоу" исчерпает себя.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена. Американский лидер позже заявил, что действовал в рамках антикоррупционных процедур. В свою очередь в Киеве подтвердили, что сын Байдена незаконно получил от украинской компании Burisma 16,5 миллионов долларов.

Оппозиция в США, демократы, считают, что этим расследованием американский президент просто хотел избавиться от политического конкурента и злоупотребил властью. Отца Хантера, Джо Байдена, называют главным соперником Трампа на грядущих президентских выборах. Просьба расследовать дело о коррупции обернулась для Трампа началом процедуры импичмента.

ИСТОЧНИК KP.RU