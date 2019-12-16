Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-16T13:32:35+03:00

Пока неизвестно какое рабочее мероприятие станет первым в графике президента в новом 2020 году Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента напомнил, что до праздника "еще работать и работать"

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Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.

- Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года, - сообщил Песков.

Он также сказал, что пока неизвестно какое рабочее мероприятие станет первым в графике президента в новом 2020 году, а информация об этом поступит "своевременно".

- Это мы сообщим своевременно. Это я пока не могу сообщить, потому что график подвижный, - добавил пресс-секретарь.

Ранее сайт kp.ru писал о признании Путина в том, что он смотрит обращение президента в Новый год.

- Я тоже смотрю и жду выступления президента. Честное слово, - рассказал глава России.

Также Путин высказался о предложении сделать 31 декабря нерабочим днём словами "Я вас всех услышал".

ИСТОЧНИК KP.RU