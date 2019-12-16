Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.
- Пока еще рано это обсуждать, еще работать и работать до Нового года, - сообщил Песков.
Он также сказал, что пока неизвестно какое рабочее мероприятие станет первым в графике президента в новом 2020 году, а информация об этом поступит "своевременно".
- Это мы сообщим своевременно. Это я пока не могу сообщить, потому что график подвижный, - добавил пресс-секретарь.
Ранее сайт kp.ru писал о признании Путина в том, что он смотрит обращение президента в Новый год.
- Я тоже смотрю и жду выступления президента. Честное слово, - рассказал глава России.
Также Путин высказался о предложении сделать 31 декабря нерабочим днём словами "Я вас всех услышал".
ИСТОЧНИК KP.RU