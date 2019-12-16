Банкиры поддержали идею переселять аварийные дома с помощью ипотеки

СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-16T16:24:50+03:00

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что кредитные учреждения позитивно оценивают предложение расселять аварийные дома при помощи льготной ипотеки.

Предложение рассматривают в Госдуме и если оно будет одобрено всеми сторонами, то люди, живущие в ветхих домах, могут получить кредит на переезд под 3% годовых. Первоначальный взнос по этой программе будет уплачиваться Фондом содействия реформированию ЖКХ.

- Банки заинтересованы в росте рынка ипотечных кредитов. Другой вопрос – за чей счет удастся сократить так сильно процентную ставку. Если государство будет датировать программу и гарантировать выплаты, то финансовые учреждения пойдут на это, - комментирует ИА «НСН» Тосунян.

А вот в Общественной палате к инициативе расселения аварийного и ветхого жилья через ипотеку отнеслись отрицательно и призвали не перекладывать эту проблему на граждан.

Ранее, эксперт разъяснила, поможет ли переселенцам из аварийного жилья ипотека под 3% «КП» попыталась разобраться, с чем связано и чем грозит новое предложение депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU