Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и «Северный поток-2»

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-16T16:54:17+03:00

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В ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель обсудили вопросы поставки российского газа через Украину в Европу, а также проект «Северный поток - 2». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли - в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2"», - говорится в сообщении.

Путин и Меркель также затронули темы урегулирования ситуации в Ливии и необходимость возобновления мирного диалога в этой стране.

Напомним, накануне, 15 декабря, оператор «Северного потока-2» запросил у Берлина разрешение на прокладку труб, которые будут проходить у берегов Германии. Что касается транзита газа через Украину, то договор так и не подписан. Киев не готов идти на компромиссы, но украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает заключить контракт до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU