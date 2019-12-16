2019-12-17T00:06:11+03:00
В мире

У берегов Марокко затонуло судно с мигрантами

Жители Африки направлялись в Испанию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Это не первое ЧП при попытке доплыть до Европы на лодках и катерахЭто не первое ЧП при попытке доплыть до Европы на лодках и катерахФото: REUTERS
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Семь мигрантов из Африки утонули при попытке добраться на лодке до Испании. Судно затонуло у берегов Марокко. На борту было 77 человек, включая женщин и детей, сообщает Alarabiya.

Спасателям удалось вытащить из воды 70 человек, из них 10 женщин и один ребенок. Их доставили на берег. По данным издания им понадобилась медицинская помощь.

В октябре 2019 года похожее ЧП произошло у берегов Испании. Около 50 граждан Ливии пытались через средиземное море добраться до стран Европы. Лодка перевернулась и люди оказались в воде. 13 человек погибли. Часть удалось спасти, часть признали пропавшими без вести - в основном в этом списке были дети.

В июне этого же года у берегов Греции затонула лодка с нелегальными мигрантами, которые также направлялись в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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