У берегов Марокко затонуло судно с мигрантами
Семь мигрантов из Африки утонули при попытке добраться на лодке до Испании. Судно затонуло у берегов Марокко. На борту было 77 человек, включая женщин и детей, сообщает Alarabiya.
Спасателям удалось вытащить из воды 70 человек, из них 10 женщин и один ребенок. Их доставили на берег. По данным издания им понадобилась медицинская помощь.
В октябре 2019 года похожее ЧП произошло у берегов Испании. Около 50 граждан Ливии пытались через средиземное море добраться до стран Европы. Лодка перевернулась и люди оказались в воде. 13 человек погибли. Часть удалось спасти, часть признали пропавшими без вести - в основном в этом списке были дети.
В июне этого же года у берегов Греции затонула лодка с нелегальными мигрантами, которые также направлялись в Европу.
ИСТОЧНИК KP.RU