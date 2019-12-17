2019-12-17T02:37:47+03:00
В мире

«Зимой сажать не принято?»: Участники шоу «Квартал 95» спели для Зеленского про «посадки»

Украинский президент обещает наказать чиновников-коррупционеров и виновных в «деле Майдана» с момента избрания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Зеленский посетил концерт бывших коллегВладимир Зеленский посетил концерт бывших коллегФото: REUTERS
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Артисты «Квартал 95» спели для Владимира Зеленского, находящегося в зрительном зале, про «посадки». Это слово украинский президент не раз называл, говоря о наказании для вороватых чиновников и виновников в деле о Майдане. Зеленский заявлял, что участники полукриминальных схем в сфере поставок вооружения и оборудования тоже окажутся за решеткой. Ему даже пришлось объясняться перед журналистами в ноябре 2019 года, «посадок» нет, потому что, по словам украинского лидера, следователи собирают доказательства, чтобы «дела не развалились в суде».

Пресс-секретарь Зеленского в инстаграм опубликовала видео с отрывком из концерта «Квартал 95». В зале находился президент страны. Участники шоу решили в музыкальной форме напомнить ему о данном еще во время избрания на пост обещании:

- Весна прошла давно, еще не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято? – спели артисты.

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Артисты "Квартал 95" напомнили Зеленскому про "посадки"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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