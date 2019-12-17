2019-12-17T06:50:34+03:00
В мире

Глава Пентагона считает, что в КНДР продолжат испытания ракет

При этом в американском военном ведомстве не стали уточнять, об испытаниях какого вооружения идет речь
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США следят за действиями властей КНДРВ США следят за действиями властей КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США считают преждевременным вопрос смягчения санкций в отношении КНДР. Ранее с проектом резолюции в Совбез ООН обратились Россия и Китай. Главная мотивация – санкции оказывают влияние на гражданское население, чтобы стабилизировать обстановку в стране, необходимо смягчить ограничительный режим. Кроме того, в документе предложено возобновить шестисторонние переговоры по вопросу ядерного разоружения.

В декабре КНДР провели испытание «значимого» оружия. В США сообщили, что им известно об испытаниях, однако, какие ракеты тестировали, ни в Америке, ни в Северной Корее, не сообщают.

- Мы видели разговоры о тестах. Я думаю, что новые испытания вероятны, если в Северной Корее не будут удовлетворены переговорами , - сказал Эспер журналистам, его слова приводит Reuters.

В США опасаются повторения ситуации, какая была до того, как стороны начали дипломатические переговоры по денуклеаризации. В Пентагоне ранее говорили об опасениях, связанных с возобнавлением испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, в 2017 году в Северной Корее "заморозили проект".

ИСТОЧНИК KP.RU

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