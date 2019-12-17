2019-12-17T01:42:24+03:00
В мире

Россия и Китай направили в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций в отношении КНДР

Предложено возобновить шестисторонние консультации по вопросу ядерному вопросу
Юлия САЛЬНИКОВА
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В КНДР продолжают испытания ракетной пусковой установкиВ КНДР продолжают испытания ракетной пусковой установкиФото: REUTERS
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В Совет Безопасности ООН Россия и Китай направили резолюцию о смягчении санкций в отношении КНДР. Предложение авторы документа объясняют необходимостью улучшить гуманитарную ситуацию в стране. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на документ, «ограничительные меры напрямую затрагивают жизнь гражданского населения. Кроме того, сказано, что КНДР выполняет обязательства по резолюциям Совбеза ООН.

В проекте резолюции сказано о необходимости возобновить шестисторонние переговоры по денуклеаризации КНДР.

-Или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате с целью достижения ослабления напряженности на Корейском полуострове через диалог, - сказано в документе.

14 декабря в КНДР провели "значимое испытание" на космодроме. В начале месяца лидер страны пообещал США "рождественский подарок", намекая, что то, каким он будет, зависит от переговоров по ядерному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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