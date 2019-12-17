США уточнят серьезность намерений Турции по закрытию базы Инджирлик

СЕГОДНЯ 07:08 2019-12-17T07:20:29+03:00

Пентагон слышал о таких планах Анкары лишь из газет

Изменить размер текста: A A

В Пентагоне слышали о планах Турции закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных "из газет", однако насколько серьезны эти заявления, непонятно. Именно поэтому министр обороны США Марк Эспер планирует лично поговорить с руководством республики на эту тему.

"Мне нужно поговорить с моим турецким коллегой, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду и насколько серьезно настроены", - цитирует Reuters главу Пентагона.

Сайт kp,ru писал, что сначала о намерении выгнать американских военных с турецкой базы сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, а вскоре его слова подтвердил сам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Меры будут приняты в случае, если Соединенные Штаты решат ввести в отношении Анкары санкции за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720792" frameborder="0"></iframe> Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU