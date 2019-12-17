США уточнят серьезность намерений Турции по закрытию базы Инджирлик
В Пентагоне слышали о планах Турции закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных "из газет", однако насколько серьезны эти заявления, непонятно. Именно поэтому министр обороны США Марк Эспер планирует лично поговорить с руководством республики на эту тему.
"Мне нужно поговорить с моим турецким коллегой, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду и насколько серьезно настроены", - цитирует Reuters главу Пентагона.
Сайт kp,ru писал, что сначала о намерении выгнать американских военных с турецкой базы сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, а вскоре его слова подтвердил сам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Меры будут приняты в случае, если Соединенные Штаты решат ввести в отношении Анкары санкции за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400.
Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU