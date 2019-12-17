2019-12-17T07:20:29+03:00
Политика

США уточнят серьезность намерений Турции по закрытию базы Инджирлик

Пентагон слышал о таких планах Анкары лишь из газет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Пентагона Марк ЭсперГлава Пентагона Марк ЭсперФото: REUTERS
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В Пентагоне слышали о планах Турции закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных "из газет", однако насколько серьезны эти заявления, непонятно. Именно поэтому министр обороны США Марк Эспер планирует лично поговорить с руководством республики на эту тему.

"Мне нужно поговорить с моим турецким коллегой, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду и насколько серьезно настроены", - цитирует Reuters главу Пентагона.

Сайт kp,ru писал, что сначала о намерении выгнать американских военных с турецкой базы сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, а вскоре его слова подтвердил сам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Меры будут приняты в случае, если Соединенные Штаты решат ввести в отношении Анкары санкции за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400.

Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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