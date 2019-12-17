Модернизацию мощнейшей в мире пушки "Малка" завершат к концу года

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-17T08:06:32+03:00

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Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Малка" будет завершена до конца декабря 2019 года. Сейчас артиллерийская система успешно проходит испытания на полигоне. Об этом сообщил генеральный директор компании "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров.

Он рассказал, что в рамках капитального ремонта и глубокой модернизации орудия было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU