Модернизацию мощнейшей в мире пушки "Малка" завершат к концу года
Сейчас артиллерийская система проходит испытания на полигоне
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Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Малка" будет завершена до конца декабря 2019 года. Сейчас артиллерийская система успешно проходит испытания на полигоне. Об этом сообщил генеральный директор компании "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров.
Он рассказал, что в рамках капитального ремонта и глубокой модернизации орудия было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы.
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ИСТОЧНИК KP.RU