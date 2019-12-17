Горбачев предостерег США от стремления к военному превосходству
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что выход Соединенных Штатов из договоров о контроле за ядерными вооружениями нацелен на достижение одностороннего военного превосходства. Однако такое стремление, по мнению политика, очень опасно.
Если в сфере обеспечения безопасности возникнет очередная нестабильность или новая гонка вооружений, от весь мир погрузится "в анархию и непредсказуемость", что нанесет ущерб всем странам, включая США, заявил Горбачев.
"В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству. Однако в современном мире гегемония одной державы невозможна", - сказал экс-глава государства в интервью японской газете Asahi.
По его мнению, Москва и Вашингтон должны продолжать обсуждение проблем ядерных вооружений и вместе двигаться в направлении безъядерного мира.
Сайт kp.ru писал, что ранее Горбачев уже настаивал на диалоге двух стран с целью сохранения соглашений, достигнутых по завершению "холодной войны".
ИСТОЧНИК KP.RU