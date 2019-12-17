На Украине автобус из Москвы врезался в грузовик: погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-17T10:42:00+03:00

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Три человека погибли, еще 15 получили травмы в результате ДТП в Черниговской области Украины. Пассажирский автобус следовал из Москвы в Херсон через село Мосты Бахмачского района, когда столкнулся с грузовиком.

Авария произошла в понедельник, 16 декабря около 22:40 по местному времени (23:40 мск). Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что для вызволения нескольких потерпевших пришлось привлечь спасателей. В настоящий момент пострадавшие находятся в больницах. Есть ли среди них граждане РФ, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал, что в конце ноября автобус с российскими туристами перевернулся по пути в аэропорт в Доминиканской Республике. В результате аварии травмы получили почти 30 наших соотечественников, в том числе несколько детей. Одной из пострадавших ампутировали обе руки.

ИСТОЧНИК KP.RU