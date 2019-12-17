Российский фильм "Акварель" попал в шорт-лист "Оскара"

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-17T10:23:43+03:00

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Документальный фильм "Акварель" российского режиссера Виктора Косаковского вошел в число претендентов на премию Американской киноакадемии в номинации "Лучший документальный фильм". Это уже третий российский фильм, включенный в короткие списки претендентов на "Оскар". Как сообщает американский журнал Variety, пятнадцать фильмов были отобраны из 159 различных лент со всего света. Из пятнадцати картин за саму награду смогут побороться только пять номинантов.

Другие документальные фильмы, попавшие в шорт-лист - македонский фильм "Страна меда", "Для Самы" - сирийско-британская лента о жизни в Алеппо, американский фильм "Снести большой дом", а также еще один фильм из США "Аполлон-11" - о космической программе по высадке американцев на Луну.

"Акварель" - философское напоминание о ничтожности человека перед силой стихии. Главным героем фильма действительно становится вода: авторы фильма посетили озеро Байкал, высочайший в мире водопад Анхель в Венесуэле, а также стали свидетелями урагана Ирма, в 2017 году поразивший США своей разрушительностью.

Ранее kp.ru рассказывал о включении в список претендентов на "Оскар" российских фильмов "Он не может жить без космоса" и "Дылда".

Акварель Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU