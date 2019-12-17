"Квартал 95" посвятил новую песню "пресвятой погорелице" Украины

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-17T11:37:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Юмористическая студия "Квартал 95" посвятила еще одну песню бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году дом экс-чиновницы в Киеве забросали бутылками с зажигательной смесью. "Квартал 95" вскоре записал на эту тему трек под названием "Горела хата". Сама Гонтарева назвала случившееся позором, а Минкульт Украины пристыдил участников выступления.

Актер студии Евгений Кошевой извиниться перед экс-главой Нацбанка и посвятил этому новую песню.

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - гласит текст выступления.

Юморист передал Гонтаревой "пламенный привет" и посоветовал жить так, чтобы потом "не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне". Видео номера опубликовано в YouTube.

"Квартал 95" посвятил еще одну песню экс-главе Нацбанка Украины.Ранее студия в своем выступлении высмеяла поджог дома Валерии Гонтаревой под Киевом. Юмористы решили снова вернуться к этой теме

ИСТОЧНИК KP.RU