Мария Бутина стала ведущей стрима на RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-17T12:49:56+03:00

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Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы осенью 2019 года, присоединилась к команде RT и стала ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Выпуск вышел в среду, 11 декабря.

- Ну вот я дома», — отметила Мария Бутина в ролике.

Первый эфир получил название «Молодая кровь!». Девушка не могла обойти стороной систему правосудия в США и коснулась темы незаконной акции в Москве. Бутина подчеркнула, что в Америке срок дают за любое касание представителя власти.

Россиянка вернулась из США 26 октября. В США она отбывала наказание за «сговор с целью работы на иностранное правительство». Она была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, но позже срок сократили на месяц.

Сейчас в планах девушки заняться правозащитной деятельностью, она уже вошла в состав рабочей группы по защите прав соотечественников за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU