Минэнерго дало положительную оценку переговорам "Газпрома" и "Нафтогаза"
Российское министерство энергетики позитивно оценивает ход переговоров по транзиту газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом заместитель главы ведомства Анатолий Яновский сообщил в кулуарах конференции Ростехнадзора, посвященной празднованию 300-летия горного и промышленного надзора.
"Считаю, что хорошо [идут переговоры]. Идет диалог между компаниями интенсивный", - цитирует ТАСС Яновского.
Напомним, что последние переговоры сторон состоялись 13 декабря в Вене. Встреча длилась более четырех часов, и по ее итогам исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что удалось достичь предварительных договоренностей по транзиту топлива.
Сайт kp.ru писал, что через несколько дней уже в пресс-службе украинской компании эту информацию опровергли. Переговоры прошли "относительно хорошо", но стороны продолжают работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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