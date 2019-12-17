На акциях протеста в Киеве пострадали четверо полицейских
В ходе столкновений возле здания Верховной Рады в Киеве пострадали по меньшей мере четверо полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов украинской столицы.
В полиции уточнили, что правоохранительные органы попросили митингующих не нарушать закон, но в ответ участники протестов начали забрасывать полицейских камнями.
Сообщается, что двух правоохранителей доставили в больницу. Наиболее активные участники потасовки были арестованы.
Напомним, несколько тысяч человек пришли на акцию против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, а также упрощения систему растаможивания автомобилей из стран Евросоюза.
Как сообщал kp.ru, активисты применили перцовый газ из-за того, что усиленные отряды Национальной полиции и Национальной гвардии запрещают протестующим с палатками и тракторами приближаться к зданию парламент.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»